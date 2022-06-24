Угорщина пропонує більше не вводити нових санкцій проти Росії

В Угорщині вважають, що ЄС слід припинити розширювати санкції проти країни-агресора Росії через війну, а натомість працювати над переговорами про перемир'я.

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Про це заявив радник прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбан Балаш Орбан, пише Reuters.

Виступаючи в кулуарах саміту лідерів ЄС, на якому Україні було надано статус кандидата в члени ЄС, помічник сказав, що чим більше санкцій приймає ЄС, тим більше вони шкодять блоку, тоді як Росія виживає.

"Зрештою, Європа опиниться на боці тих, хто програв у цій війні через економічні проблеми. Наша рекомендація полягала б у тому, що ми повинні зупинити процес санкцій", - сказав Балаш Орбан.

За словами радника, Європа фактично виявиться такою, що програла через економічні проблеми.

"Зараз ми стикаємося з тим, що чим більше санкцій ми приймаємо, тим у гіршому становищі ми знаходимося. А росіяни? Так, їм теж боляче, але вони виживають", - сказав Орбан.

Він вважає, що ЄС має змінити свою тактику.

"Ми підійшли до моменту, коли розуміємо, що йшли стратегії чотири місяці, у нас є деякі досягнення, але якщо так буде продовжуватися, це погано закінчиться для Європи. Так що треба думати про щось. Переговори, припинення вогню, мир. Дипломатія. Це наше рішення", - сказав Орбан.

Угорщина — одна з найпроросійськіших країн ЄС, яка сильно залежить від російського газу та нафти. Росія також будує ядерний реактор для Угорщини. Будапешт призупинив останній пакет санкцій проти Москви, який включав заборону імпорту російської нафти, доки домовився про виключення собі .