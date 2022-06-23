Великобритания ввела новые санкции против РФ

Великобритания в четверг ввела новый пакет торговых санкций против страны-агрессора России. Санкции коснулись технологий и товаров нефтепереработки, а также товаров и технологий для морского сектора.

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Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте правительства, пишет Reuters.

В "Уведомлении экспортерам" перечислены новые меры, включая запрет на экспорт в Россию ряда товаров и технологий, экспорт авиакеросина.

Санкциями вводится также запрет на экспорт и использование в России фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.

В нем также говорится о новых запретах на оказание технической помощи, финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.

В уведомлении был указан дополнительный перечень товаров, запрещенных к вывозу:

- внутренние репрессивные товары и технологии;

- товары и технологии, относящиеся к химическому и биологическому оружию;

- морские товары и технологии;

- дополнительные товары и технологии нефтепереработки;

- дополнительные важнейшие отраслевые товары и технологии.

Напомним, что Евросоюз 14 июня отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России за агрессию против Украины.