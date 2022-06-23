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Великобритания ввела новые санкции против РФ
Великобритания в четверг ввела новый пакет торговых санкций против страны-агрессора России. Санкции коснулись технологий и товаров нефтепереработки, а также товаров и технологий для морского сектора.
Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте правительства, пишет Reuters.
В "Уведомлении экспортерам" перечислены новые меры, включая запрет на экспорт в Россию ряда товаров и технологий, экспорт авиакеросина.
Санкциями вводится также запрет на экспорт и использование в России фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В нем также говорится о новых запретах на оказание технической помощи, финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.
В уведомлении был указан дополнительный перечень товаров, запрещенных к вывозу:
- внутренние репрессивные товары и технологии;
- товары и технологии, относящиеся к химическому и биологическому оружию;
- морские товары и технологии;
- дополнительные товары и технологии нефтепереработки;
- дополнительные важнейшие отраслевые товары и технологии.
Напомним, что Евросоюз 14 июня отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России за агрессию против Украины.