В Украине отменили ввозные пошлины и торговлю с Великобританией

Верховная Рада ратифицировала Соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле между Украиной и Великобританией.

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Данное решение поддержал 301 нардеп, сообщает Министерство экономики Украины.

Соглашение будет действовать в течение 12 месяцев, но по договоренности между сторонами может быть продлено на новый срок.

"Открытие новых рынков не только будет способствовать развитию украинского производства, но и позволит увеличить поступление валютной выручки, что в свою очередь укрепит экономику Украины, став важным фактором ее восстановления", - отметили в министерстве.

В частности, благодаря отмене ввозных пошлин и тарифных квот Украина сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортируется в Великобританию.

В Минэкономики добавили, что в 2021 году товарооборот между странами вырос почти на 57% и составил 2,2 млрд. долларов. В свою очередь, экспорт прибавил +62% и превысил 1 млрд долларов.

Напомним, что Евросоюз официально отменил на год действие таможенных тарифов на продукцию из Украины. Таким образом ЕС намерен ускорить развитие более тесного сотрудничества для преодоления негативных экономических последствий вторжения Российской Федерации в Украину.