Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект о "таможенном безвизе", но его будут дорабатывать

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике 20 июня рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента и принять за основу внесенный Кабинетом министров законопроект №7420 о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно выполнения главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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Как говорится на странице документа на сайте Рады, комитет должен подготовить его ко второму чтению "с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы". Как пояснил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, правительственный законопроект пока подготовлен некачественно.

"Комитет налоговой и таможенной политики поддержал в первом чтении №7420 о "таможенном безвизе" с ЕС. Присоединение к NCTS и получение обмена информации между таможнями стран ЕС. Рекомендовали принять за основу. Откровенно говоря, законопроект подготовлен достаточно некачественно, поэтому будет значительно дорабатываться вместе с бизнес-ассоциациями ко второму чтению", – написал он.

Отметим, что этот очень объемный законопроект был внесен правительством в Раду 31 мая. Им предлагается, в частности, унифицировать предусмотренные Таможенным кодексом правила получения статуса финансового гаранта, обеспечения уплаты таможенных платежей, получения авторизации на применение упрощений "общая гарантия", "общая гарантия с уменьшением размера обеспечения базовой суммы на 50%" и аналогичным уменьшением на 70%, "освобождение от гарантии" с требованиями, определенными Конвенцией о процедуре совместного транзита с 1987 года.

Также предполагается разрешить использование упрощений при осуществлении таможенных формальностей всем надежным предприятиям, а не только авторизованным экономическим операторам, определив перечень условий предоставления авторизации для отдельного упрощения.

Кроме того, Кабмин хочет усовершенствовать процедуру рассмотрения жалоб налогоплательщиков в административном порядке, в частности определить подведомственность рассмотрения жалоб, ввести возможность подачи жалобы в электронной форме, регламентировать права подавшего жалобу лица и процедуры рассмотрения и принятия решений по результатам рассмотрения жалоб.

Правительство также инициировало введение механизма, аналогичного функционирующему в ЕС, выдачи решений таможенными органами, регламентировав права и обязанности чиновников таможенных органов и должностных лиц предприятий при рассмотрении заявления предприятия, оценки соответствия и мониторинга соответствия, а также правила внесения изменений, пересмотра, отмены, аннулирования решений и применения права предоставить письменные возражения с обоснованиями в случае намерения таможни принять неблагоприятное для предприятия решение.

Кроме того, предлагается ввести процедуру конечного использования, преимуществами которой является то, что иностранные товары могут быть выпущены в свободное обращение в Украине по сниженным ставкам ввозной пошлины, а также возможность предоставления гарантий на разницу между суммой ввозной пошлины по полным и по сниженным ставкам.

Также, как отмечает правительство в пояснительной записке к законопроекту, им предусмотрена четкая система контроля со стороны таможни за ввозом товаров, предназначенных для соответствующего целевого использования, как перед предоставлением авторизации применения конечного использования, так и после.

Напомним, что украинские власти, в частности премьер-министр Денис Шмигаль, заявляют, что Украина технически уже готова к тому, чтобы уже этим летом "таможенный безвиз", то есть ее присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита, уже заработал.

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