Украина технически готова к таможенному безвизу с ЕС

Украина технически готова присоединится к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

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"Украина завершила последний этап тестирования - международное тестирование национального приложения NCTS, и таким образом полностью готова присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита. К такому выводу пришли участники встречи по завершению международного тестирования, которая состоялась 8 июня 2022 года. Во встрече приняли участие представители Гостаможслужбы, Генерального директората по вопросам налогообложения и Таможенного союза Европейской комиссии (DG TAXUD) и таможенных администраций Австрии, Бельгии, Болгарии, Северной Македонии и Румынии, которые помогали Украине тестировать национальное приложение NCTS", — говорится в сообщении.

Согласно ему, процесс тестирования работы украинской системы NCTS на соответствие требованиям DG TAXUD длился с сентября 2021 года. Сначала таможенная служба проверяла украинскую систему на соответствие техническим спецификациям. На втором этапе проверялась правильная последовательность обмена сообщениями в соответствии с установленными сценариями с использованием специального приложения DG TAXUD. На третьем этапе, состоявшемся в мае 2022 года, Украина подтвердила соответствие функционала системы путем симуляции различных возможных ситуаций в реальном международном применении национального приложения NCTS.

Успешное прохождение тестирования является необходимым условием для получения Украиной официального приглашения присоединиться к Конвенции.

Следующим шагом в продвижении Украины к вступлению в Конвенцию о процедуре совместного транзита должна быть оценочная миссия DG TAXUD.

Напомним, в июне 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена договорится с Евросоюзом о пяти безвизах: промышленном, авиационном, энергетическом и таможенном.