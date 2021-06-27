Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" — Шмыгаль

В ближайшие несколько лет власти Украины планируют договориться с Европейским Союзом о пяти "безвизах" в разных сферах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что речь идет о "промышленным безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе", "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".

Указано, что "промышленный безвиз" (соглашение АСАА) — это определение системы технического регулирования и оценки в соответствии на уровне с европейской.

"Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Заключение Соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год", — сообщил глава правительства.

В свою очередь "авиационный безвиз" — это соглашение об Общем авиационном пространстве.

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"Это о либерализации допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным. Есть все надежды, что эта сделка также будет подписана уже в этом году", — заявил Шмыгаль.

"Таможенный безвиз" — присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и, соответственно, полноценный запуск системы NCTS, обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы.

"А это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса", — заявил премьер.

Он добавил, что уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита.

"Энергетический безвиз" с ЕС — это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.

"Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году", — анонсировал глава правительства.

И пятый — "цифровой безвиз", или присоединение к цифровому рынку ЕС.

По словам Шмыгаля, положительный эффект от присоединения к этому рынку эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики страны.

"В 2020 году Минцифры была разработана Дорожная карта интеграции в такой рынок", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Украина планирует подписать соглашения о совместном авиапространстве с ЕС.

Напомним, согласно первому отчету экспертов миссии Европейского Союза, украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС.

Этот этап является весомым на пути к заключению "промышленного безвиза" с Европейским Союзом.