Украина еще больше приблизилась к заключению "промышленного безвиза" с ЕС — Минэкономики

Согласно первому отчету экспертов миссии Европейского Союза украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС.

Этот этап является весомым на пути к заключению "промышленного безвиза", сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Так, в мае 2021 года завершилась работа первой предварительной оценочной миссии Евросоюза, по результатам которой представлен первый официальный отчет.

Указано, что он является основой для дальнейших действий по завершению транспозиции нормативных документов ЕС, уточнения переводов и таблиц соответствия, а также аудита работы национальной инфраструктуры качества.

"Мы стали еще на один важный шаг ближе к заключению "промышленного безвиза". Первый отчет экспертов миссии ЕС с высокой положительной оценкой соответствия нашей нормативно-законодательной базы к базе ЕС — это действительно зеленый свет для дальнейших важных этапов. Впервые за всю независимость Украины мы движемся к цели "промышленного безвиза" очень уверенно, системно и планомерно. Впервые за много лет состоялась комплексная оценка всех документов, необходимых для заключения соглашения", — прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.

Как отмечается, эксперты оценили уровень транспозиции каждого из 80 нормативных актов ЕС, внедрение которых будет нужно для заключения соглашения по "промышленному безвизу".

По данным Минэкономики, было установлено, что 67 документов должным образом применили законодательные акты Евросоюза, по 13 документам работа продолжается. По 6 из них были предоставлены проекты соответствующих нормативных актов ЕС.

При этом эксперты ЕС дали рекомендации по транспозиции документов, переводу, подготовке таблиц соответствия и тому подобное. Кроме того, определен блок вопросов, которые необходимо урегулировать на стадии подготовки к заключению соглашений. Речь идет о признании маркировки СЕ, участии в системах RAPEX и ICSMS.

Также эксперты пришли к выводу, что национальная инфраструктура качества работает на основе норм и принципов Евросоюза. Теперь ведомство может начать оценку работы институций — следующий этап к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции ("промышленного безвиза").

"В ближайшие недели начнется комплексный аудит работы всех институтов в сфере технического регулирования", — анонсировали в Минэкономики.

Напомним, в правительстве Украины рассчитывают в 2021 году подписать с ЕС соглашение о "промышленном безвизе".

Как сообщалось, в конце февраля 2021 года 80% предпринимателей считали экономическую ситуацию в Украине плачевной, и только 27% респондентов ожидали улучшения состояния дел в бизнесе в течение ближайших 6 месяцев.