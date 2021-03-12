Почти половина бизнесменов ожидает ухудшения бизнес-климата в Украине в 2021 году — опрос

44,4% представителей украинского бизнеса ожидает определенного ухудшения бизнес-климата в стране в 2021 году, а еще 4,2% — значительного ухудшения. В то же время 38,9% дали нейтральный ответ, 11,1% даже надеются на определенное улучшение, а еще 1,4% — на значительное улучшение.

Об этом свидетельствуют результаты анкетирования "Ожидания бизнеса 2021", проведенного Торгово-промышленной палатой Украины среди представителей национального бизнеса. Анкетирование проходило в онлайн-формате среди членов комитетов предпринимателей при ТППУ с 8 по 22 февраля. В результате опроса было получено 72 ответа.

Так, опрос показал, что 69,5% респондентов оценивают состояние бизнес-климата в 2020 году как ухудшившееся (в том числе 18,1% — как ухудшившееся значительно). Только 4,2% отмечают определенное улучшение, а 26,4% не заметили изменений.

25% респондентов ожидает оживления бизнес-деятельности в 2021 году, 34,7% — не ждут изменений, 37,5% — ожидают определенного спада, а 2,8% — существенного спада. В целом прогнозы респондентов относительно бизнес-деятельности в 2021 году разнонаправленные и в основном осторожно-нейтральные, отмечают в ТППУ.

В то же время 95,9% респондентов согласны с мнением, что ВВП страны в значительной степени зависит от развития малого и среднего бизнеса, а 91,7% соглашается с тем, что основная общественная польза от малого бизнеса заключается в создании им рабочих мест.

Однако половина респондентов считает, что регуляции для малого бизнеса должны отличаться от регуляций для крупного и среднего бизнеса, а другая половина считает, что регуляции для крупного, среднего и малого бизнеса должны быть одинаковыми.

"Разброс оценок респондентов относительно значения МСБ для ВВП страны и роли малого бизнеса как создателя рабочих мест с одной стороны, и с другой стороны относительно единообразия государственных регуляций для малого и крупного бизнеса свидетельствует о несформированности и непостоянстве общественного мнения об основах государственной политики в отношении малого бизнеса в Украине", — отмечают в ТППУ.

Наиболее часто проблемами, мешающими развитию МСБ, по мнению респондентов, являются: слабая защита прав собственности со стороны органов власти (90,3%), высокая коррупция в органах власти (88,9%), виды и ставки налогов (86,1%), высокие начисления на фонд оплаты труда (86,1%), недостаточный доступ к кредитным ресурсам (80,6%), процедуры налогового администрирования (79,2%), низкая законопослушность граждан и бизнеса (77,8%), чрезмерное вмешательство государства в регулирование экономических отношений (77,8%), ненадлежащее исполнение законодательства органами власти (72,2%) и отсутствие практики передачи функций в саморегулируемых организаций МСБ (70,8%).

Возможными направлениями улучшения бизнес-климата в Украине опрошенные предприниматели чаще называют сокращение коррупции во власти (94,4%), дерегулирование предпринимательской деятельности в направлении удешевления ведения бизнеса (91,7%), существенное сокращение числа госрегуляций и ограничение вмешательства государства в регулирование предпринимательства (90,3%), упрощение законодательства о труде (86,1%), надлежащее выполнение властями закона о государственной регуляторной политике (81,9%), предоставление государством дешевых кредитов и налоговых льгот (81,9%), "промышленный безвиз" (77,8%), уменьшение ставки ЕСВ (76,4%) и локализацию украинского производства (72,2%).

Отметим, что в декабре премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что одной из главных задач для властей является вхождение Украины в топ-30 рейтинга Doing Business.