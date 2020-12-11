Экономика 1 час назад

Кабмин хочет добиться попадания Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business в ближайшее время

Об этой амбициозной цели украинских властей заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Вхождение Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business является одной из главных задач для властей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest, сообщает "Укринформ".

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"Для нас приоритетом остается доведение бизнес-климата до лучших мировых стандартов. Я уже подчеркивал, что мы имеем амбициозную цель в ближайшее время попасть в ТОП-30 рейтинга Doing Business", — отметил глава правительства.

"На наш взгляд, работа над обеспечением четких и прозрачных правил игры на рынке является критически необходимым шагом для того, чтобы инвесторы чувствовали себя в Украине уверенно и надежно", — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее рейтинг Doing Business — 2020 показал, что Украина достигла 64 места в рейтинге инвестиционной привлекательности, добавив за последние пять лет 48 позиций.

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Как известно, индекс легкости ведения бизнеса Doing Business составляется Всемирным банком на основе годовых данных конкретной страны для сравнения простоты предпринимательской деятельности.

Напомним, народный депутат Людмила Буймистер заявила, что для успешного привлечения инвестиций в Украину и роста страны в рейтинге Doing Business, нужна правильная и продуманная методология стимулирующего тарифообразования, а не та, которую предлагает регулятор НКРЭКУ.

Как сообщалось, Украина поднялась со 111 на 96 место в рейтинге процветания стран мира за 2019 год.

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