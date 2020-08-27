Энергетика вчера, 17:41

От правильной методологии RAB зависит рост Украины в рейтинге Doing Business — Буймистер

Если мы хотим привлечь инвестиции в эту отрасль, нужны другие решения

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

 Для успешного привлечения инвестиций в Украину и роста страны в рейтинге  Doing Business, нужна правильная и продуманная методология стимулирующего тарифообразования, а не та, которую предлагает регулятор НКРЭКУ.

Такое мнение озвучила народный депутат Людмила Буймистер на заседании НКРЭКУ 26 августа.

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"Если мы хотим привлечь инвестиции в эту отрасль, нужны другие решения. Не так, что "мы примем, а потом посмотрим, как оно будет работать". Любой инвестор делает расчеты на 15 лет,  и ему важно знать, что он получит свои инвестиции, и что ничего не изменится в худшую сторону. Мы сегодня в Doing Business занимаем далеко не первое место, и даже не в первой сотне пока, увы. А именно распределительные сети являются таким ключиком, который откроет нам двери в том, чтобы мы двигались вверх в Doing Business", — сообщила Людмила Буймистер.

Вместе с тем, нардеп высказывает сомнения, что параметры реформы, которые приняли в НКРЭКУ будут понятны инвесторам.

"Инвестиции только тогда придут, если будут понятные условия, а инвестор сможет посчитать, когда он вернёт свои инвестиции. При нынешних предложениях НКРЭКУ это невозможно", — уверена Людмила Буймистер.

Напомним, 26 августа Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила параметры перехода на стимулирующий тариф для операторов системы распределения.

Представители рынка распределения электроэнергии заявили, что при такой методологии у облэнерго не будет возможности привлекать инвесторов.

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