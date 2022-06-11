Україна технічно готова до митного безвізу з ЄС

Україна технічно готова приєднатися до європейської Конвенції щодо процедури спільного транзиту. Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.

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"Україна завершила останній етап тестування - міжнародне тестування національної програми NCTS, і таким чином повністю готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. Такого висновку дійшли учасники зустрічі після завершення міжнародного тестування, що відбулася 8 червня 2022 року. У зустрічі взяли участь представники Держмитслужби, Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD) та митних адміністрацій Австрії, Бельгії, Болгарії, Північної Македонії та Румунії, які допомагали Україні тестувати національний додаток NCTS”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, процес тестування роботи української системи NCTS на відповідність вимогам DG TAXUD тривав з вересня 2021 року. Спочатку митна служба перевіряла українську систему на відповідність технічним специфікаціям. На другому етапі перевірялася правильна послідовність обміну повідомленнями відповідно до встановлених сценаріїв з використанням спеціальної програми DG TAXUD. На третьому етапі, що відбувся у травні 2022 року, Україна підтвердила відповідність функціоналу системи шляхом симуляції різних можливих ситуацій у реальному міжнародному застосуванні національної програми NCTS.

Успішне проходження тестування є необхідною умовою для отримання Україною офіційного запрошення приєднатися до Конвенції.

Наступним кроком у просуванні України до вступу до Конвенції про процедуру спільного транзиту має бути оцінна місія DG TAXUD.

Нагадаємо, у червні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір домовитися з Євросоюзом про п'ять безвізів: промислове, авіаційне, енергетичне і митне.