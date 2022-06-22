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Великобритания отказала российской делегации в выдаче виз для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Власти Великобритании отказали российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет в начале июля в Бирмингеме.
Об этом сообщил зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, они запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи парламентариям въездных виз в Великобританию для участия в сессии ПА ОБСЕ.
"К сожалению, нами получен возмутительный ответ, что правительство Великобритании не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, с какой бы целью они не посещали страну", - проинформировал сенатор.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он также отметил, что вопрос об исключении российской делегации из состава Парламентской ассамблеи ОБСЕ может быть поставлен на ближайшей сессии ассамблеи, которая пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме.
"Исходя из агрессивной риторики в отношении России представителей отдельных делегаций в ПА ОБСЕ, а также проектов резолюций, выносимых на рассмотрение предстоящей в Бирмингеме 29-й сессии, существует вероятность постановки вопроса об исключении РФ из состава ассамблеи", - отметил Джабаров.
Напомним, ОБСЕ завершает работу специальной мониторинговой миссию в Украине, поскольку Россия заблокировала ее работу. Такое решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ в Европе 31 марта 2022 года о продлении мандата миссии.