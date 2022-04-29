ОБСЕ закрывает мониторинговую миссию в Украине

ОБСЕ завершает работу специальной мониторинговой миссию в Украине, поскольку Россия заблокировала ее работу.

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Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что такое решение стало следствием отсутствия консенсуса на Постоянном совете ОБСЕ в Европе 31 марта 2022 года о продлении мандата миссии.

"Мы рассмотрели все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками для достижения обновления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция РФ не оставляла нам другого выбора, кроме как принять меры для закрытия миссии", – сообщил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

По его словам, миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и работе по ослаблению последствий конфликта для гражданского населения.

Рау также заверил, что польское председательство ОБСЕ продолжит изучать альтернативы будущей роли ОБСЕ в Украине.

Генсек организации Хельга Мария Шмид отметила, что ОБСЕ приступит к шагам для эффективного закрытия миссии, добавив, что безопасность членов миссии по всей Украине будет оставаться приоритетом организации.

Отметим, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, состоящая из невооруженных гражданских наблюдателей, была создана в марте 2014 года. Ее целью было проведение мониторинга ситуации как Донбассе, так и по всей территории Украины.

В феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, более 60% наблюдателей ОБСЕ из западных стран и более 40% украинских сотрудников ушли в отпуск, часть были отозваны. Тем не менее, миссия продолжала свою работу.