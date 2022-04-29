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ОБСЄ закриває моніторингову місію в Україні
ОБСЄ завершує роботу спеціальної моніторингової місії в Україні, оскільки Росія заблокувала її роботу.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Зазначається, що таке рішення стало наслідком відсутності консенсусу на Постійній раді ОБСЄ у Європі 31 березня 2022 року про продовження мандату місії.
"Ми розглянули всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями для досягнення оновлення мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція РФ не залишала нам іншого вибору, окрім як вжити заходів для закриття місії", — повідомив голова ОБСЄ Збігнєв Рау.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, місія відіграла вирішальну роль у наданні об'єктивної інформації на місцях, сприянні припиненню вогню та роботі з ослаблення наслідків конфлікту для цивільного населення.
Рау також запевнив, що польське головування ОБСЄ продовжуватиме вивчати альтернативи майбутній ролі ОБСЄ в Україні.
Генсек організації Хельга Марія Шмід зазначила, що ОБСЄ розпочне кроки для ефективного закриття місії, додавши, що безпека членів місії по всій Україні залишатиметься пріоритетом організації.
Зазначимо, Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, що складається з неозброєних цивільних спостерігачів, було створено у березні 2014 року. Її метою було проведення моніторингу ситуації як на Донбасі, так і по всій території України.
У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад 60% спостерігачів ОБСЄ із західних країн та понад 40% українських співробітників пішли у відпустку, частину відкликали. Проте місія продовжувала свою роботу.