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Великобританія відмовила російській делегації у видачі віз для участі у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ
Влада Великобританії відмовила російській делегації у видачі віз для участі в щорічній сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка пройде на початку липня у Бірмінгемі.
Про це повідомив заступник голови комітету СФ із міжнародних справ Володимир Джабаров.
За словами сенатора, вони запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та вирішити питання щодо надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в'їзних віз до Великобританії для участі у сесії ПА ОБСЄ.
"На жаль, нами отримано обурливу відповідь, що уряд Великобританії не може видати візи членам російської делегації до ПА ОБСЄ, з якою б метою вони не відвідували країну", - поінформував сенатор.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він також зазначив, що питання про виключення російської делегації зі складу Парламентської асамблеї ОБСЄ може бути поставлене на найближчій сесії асамблеї, яка відбудеться з 2 по 6 липня у Бірмінгемі.
"Виходячи з агресивної риторики щодо Росії представників окремих делегацій у ПА ОБСЄ, а також проектів резолюцій, що виносяться на розгляд 29-ї сесії, що відбудеться в Бірмінгемі, існує ймовірність постановки питання про виключення РФ зі складу асамблеї", - зазначив Джабаров.
Нагадаємо, ОБСЄ завершує роботу спеціальної моніторингової місії в Україні, оскільки Росія заблокувала її роботу. Таке рішення стало наслідком відсутності консенсусу на Постійній раді ОБСЄ у Європі 31 березня 2022 року про продовження мандату місії.