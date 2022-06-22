Великобританія відмовила російській делегації у видачі віз для участі у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ

Влада Великобританії відмовила російській делегації у видачі віз для участі в щорічній сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка пройде на початку липня у Бірмінгемі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник голови комітету СФ із міжнародних справ Володимир Джабаров.

За словами сенатора, вони запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та вирішити питання щодо надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в'їзних віз до Великобританії для участі у сесії ПА ОБСЄ.

"На жаль, нами отримано обурливу відповідь, що уряд Великобританії не може видати візи членам російської делегації до ПА ОБСЄ, з якою б метою вони не відвідували країну", - поінформував сенатор.

Він також зазначив, що питання про виключення російської делегації зі складу Парламентської асамблеї ОБСЄ може бути поставлене на найближчій сесії асамблеї, яка відбудеться з 2 по 6 липня у Бірмінгемі.

"Виходячи з агресивної риторики щодо Росії представників окремих делегацій у ПА ОБСЄ, а також проектів резолюцій, що виносяться на розгляд 29-ї сесії, що відбудеться в Бірмінгемі, існує ймовірність постановки питання про виключення РФ зі складу асамблеї", - зазначив Джабаров.

Нагадаємо, ОБСЄ завершує роботу спеціальної моніторингової місії в Україні, оскільки Росія заблокувала її роботу. Таке рішення стало наслідком відсутності консенсусу на Постійній раді ОБСЄ у Європі 31 березня 2022 року про продовження мандату місії.