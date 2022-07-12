Україна візьме в Італії безвідсотковий кредит на €200 млн: на що підуть гроші

Україна залучить безвідсотковий кредит від Італії на суму до 200 мільйонів євро через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду. Відповідну постанову на засіданні 12 липня прийняв Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство фінансів.

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Кошти будуть направлені до державного бюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Передбачено, що кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 7,5 років), а відсотки за користування кредитом не нараховуються.

Нагадаємо також, що 30 червня Україна отримала кредит у рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму 446,8 мільйона євро. Майже всю цю суму покривають державні гарантії Великої Британії.

Зазначалося, що кошти підуть на виплату зарплат працівникам державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.

Перед цим, 27 червня, Мінфін повідомив, що Україна отримала додаткові 65 мільярдів ієн (приблизно 500 мільйонів доларів) пільгового кредиту від Японії. При цьому спочатку мова йшла про виділення Україні лише 100 мільйонів доларів. Таким чином, обсяг кредиту було збільшено вшестеро.

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