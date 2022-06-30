Україна взяла ще майже €450 млн кредиту на зарплати чиновникам та вчителям

Україна отримала кредит у рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму 446,8 мільйона євро.

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Зокрема, 424,6 мільйона євро з цієї суми, як повідомляє українське Міністерство фінансів взято під гарантії Великої Британії.

"В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні уряду Великої Британії та команді Світового банку за підтримку України у цей важкий період нашої історії", - прокоментував міністр Сергій Марченко.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.

Нагадаємо також, що у травні Україна отримала 504 мільйони євро з Цільового фонду донорів Світового банку, але це були не кредитні, а грантові кошти. В квітні вона домовилася про грант з цього фонту у 88,5 мільйони євро.

Зазначимо, що напередодні Україна отримала від США грант у 1,3 мільярда доларів у межах пакету фінансування держбюджету на 7,5 мільярда доларів.

В свою чергу, нещодавно країни Європейського союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 мільярдів євро на бюджетні потреби.

27 червня Мінфін повідомив, що Україна отримала додаткові 65 мільярдів ієн (приблизно 500 мільйонів доларів) пільгового кредиту від Японії. Хоча спочатку мова йшла про виділення Україні лише 100 мільйонів доларів - таким чином, обсяг кредиту було збільшено вшестеро.

28 червня уряд Канади оголосив, що надасть українському уряду додатково 200 мільйонів доларів через Міжнародний валютний фонд, "аби підтримати його негайну потребу у ліквідності". В середині місяця український Мінфін повідомив, що до державного бюджету надійшов від Канади 1 мільярд канадських доларів (773 мільйона доларів США) кредиту, наданого на пільгових умовах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com