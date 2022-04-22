Світовий банк надасть Україні грант у розмірі 88,5 млн євро

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту у розмірі 88,5 мільйона євро. Ці гроші виділять із Цільового фонду на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Мінфін.

"Гроші дозволять Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямів та забезпечити макрофінансову стабільність нашої держави. Грантова допомога є пріоритетною для нас, оскільки ми вже сьогодні думатимемо про майбутнє та відновлення країни від катастрофічних руйнувань", — резюмував Марченко.

Усі гроші перерахують на рахунки загального фонду Державного бюджету України. Їх використовуватимуть на фінансування соціальних, гуманітарних витрат, витрат на охорону здоров'я, підтримки внутрішньопереміщених осіб.

Раніше Великобританія вирішила гарантувати 1 мільярд доларів кредитування Світовим банком України. Крім того, у середині квітня Світовий банк готувався виділити Україні новий пакет фінансової підтримки у розмірі 1,5 мільярда доларів. Ці гроші повинні допомогти впоратися зі швидким зростанням цін на продукти харчування та енергоносії.