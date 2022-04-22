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Світовий банк надасть Україні грант у розмірі 88,5 млн євро
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту у розмірі 88,5 мільйона євро. Ці гроші виділять із Цільового фонду на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.
Про це повідомляє Мінфін.
"Гроші дозволять Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямів та забезпечити макрофінансову стабільність нашої держави. Грантова допомога є пріоритетною для нас, оскільки ми вже сьогодні думатимемо про майбутнє та відновлення країни від катастрофічних руйнувань", — резюмував Марченко.
Усі гроші перерахують на рахунки загального фонду Державного бюджету України. Їх використовуватимуть на фінансування соціальних, гуманітарних витрат, витрат на охорону здоров'я, підтримки внутрішньопереміщених осіб.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше Великобританія вирішила гарантувати 1 мільярд доларів кредитування Світовим банком України. Крім того, у середині квітня Світовий банк готувався виділити Україні новий пакет фінансової підтримки у розмірі 1,5 мільярда доларів. Ці гроші повинні допомогти впоратися зі швидким зростанням цін на продукти харчування та енергоносії.