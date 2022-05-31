Рада збільшила витрати бюджету на оборону на 248 млрд. гривень

Верховна Рада ухвалила законопроект №47413, який передбачає збільшення витрат державного бюджету на оборону на 247,8 млрд. гривень. За ухвалення законопроекту проголосували 296 депутатів за мінімально необхідних 226.

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Зокрема, законопроект передбачає збільшення витрат держбюджету на 287,1 млрд гривень. З цієї суми 247,77 млрд. гривень буде направлено на національну безпеку та оборону, 1,5 млрд. гривень на поповнення резервного фонду, а 5,825 млрд. гривень на надання допомоги в рамках програми "єПідтримка".

На фінансування пенсій, надбавок до пенсій та покриття дефіциту пенсійного бюджету буде додатково направлено 20 млрд. гривень, на надання щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам – 12,537 млрд. гривень.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів заявили, що державний бюджет України у воєнний час лише на третину фінансується за рахунок власних доходів. Більшу частину надходжень формують міжнародна грантова та кредитна допомога.