- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Рада збільшила витрати бюджету на оборону на 248 млрд. гривень
Верховна Рада ухвалила законопроект №47413, який передбачає збільшення витрат державного бюджету на оборону на 247,8 млрд. гривень. За ухвалення законопроекту проголосували 296 депутатів за мінімально необхідних 226.
Зокрема, законопроект передбачає збільшення витрат держбюджету на 287,1 млрд гривень. З цієї суми 247,77 млрд. гривень буде направлено на національну безпеку та оборону, 1,5 млрд. гривень на поповнення резервного фонду, а 5,825 млрд. гривень на надання допомоги в рамках програми "єПідтримка".
На фінансування пенсій, надбавок до пенсій та покриття дефіциту пенсійного бюджету буде додатково направлено 20 млрд. гривень, на надання щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам – 12,537 млрд. гривень.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів заявили, що державний бюджет України у воєнний час лише на третину фінансується за рахунок власних доходів. Більшу частину надходжень формують міжнародна грантова та кредитна допомога.Підписуйтеся на наш YouTube канал