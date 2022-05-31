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Рада увеличила издержки бюджета на оборону на 248 млрд гривен
Верховная Рада приняла законопроект №47413, который предусматривает увеличение издержек государственного бюджета на оборону на 247,8 млрд гривен. За принятие законопроекта проголосовали 296 депутатов при минимально необходимых 226.
В частности законопроект предусматривает увеличение издержек госбюджета на 287,1 млрд гривен. Из этой суммы 247,77 млрд гривен будет направлено на национальную безопасность и оборону, 1,5 млрд гривен на пополнение резервного фонда, а 5,825 млрд гривен на предоставление помощи в рамках программы "єПідтримка".
На финансирование пенсий, надбавок к пенсиям и покрытие дефицита пенсионного бюджета будет дополнительно направлено 20 млрд гривен, на предоставление ежемесячной помощи внутренне перемещенным лицам - 12,537 млрд гривен.
Напомним, ранее в Министерстве финансов заявили, что государственный бюджет Украины в военное время только на треть финансируется за счет собственных доходов. Большую часть поступлений формируют международная грантовая и кредитная помощь.Подписывайтесь на наш Telegram канал