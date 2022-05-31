Госбюджет Украины только на треть финансируется из собственных доходов, – Минфин

Большая часть поступлений в государственный бюджет Украины — это международная грантовая и кредитная помощь. Из собственных доходов госбюджет наполняется только на треть.

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Об этом сообщил глава Минфина Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

"Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный — это международная грантовая и кредитная помощь. Собственные доходы по оптимистическим оценкам сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств", — резюмировал министр финансов.

Поступления в госбюджет от таможни составляют 26-30% от уровня довоенных показателей, от налоговой – 75%. При этом в мае ситуация улучшилась в сравнении с первыми двумя месяцами полномасштабной войны.

До конца мая Украина получит до 60 миллиардов гривен поступлений в госбюджет от налоговой и таможни, но это намного меньше, чем было до 24 февраля. Поэтому, как подчеркивает Марченко, финансовая помощь от партнеров сейчас очень важна для украинской экономики.

Отметим, что сумма предстоящего внешнего финансирования текущего дефицита госбюджета Украины после недавних решений США и Евросоюза превысила запрашиваемые украинским правительством $15 млрд на ближайшие три месяца.

Напомним, ранее Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который Украина будет получать 5 млрд долларов ежемесячно.

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