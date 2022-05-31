Держбюджет України лише на третину фінансується із власних доходів, – Мінфін

Велика частина надходжень до державного бюджету України — це міжнародна грантова та кредитна допомога. Із власних доходів держбюджет наповнюється лише на третину.

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Про це повідомив голова Мінфіну Сергій Марченко у ефірі національного телемарафону.

"Бюджет зараз у такому стані, що наші доходи ми розцінюємо у вторинному контексті, первинний — це міжнародна грантова та кредитна допомога. Власні доходи за оптимістичними оцінками зараз покривають лише одну третину наших витрат, дві третини покриваються за рахунок запозичень та грантових коштів", — резюмував міністр фінансів.

Надходження до держбюджету від митниці становлять 26-30% від рівня довоєнних показників, від податкової – 75%. При цьому у травні ситуація покращилася порівняно з першими двома місяцями повномасштабної війни.

До кінця травня Україна отримає до 60 мільярдів гривень надходжень до держбюджету від податкової та митниці, але це набагато менше, ніж було до 24 лютого. Тому, як наголошує Марченко , фінансова допомога від партнерів зараз є дуже важливою для української економіки.

Зазначимо, що сума майбутнього зовнішнього фінансування поточного дефіциту держбюджету України після недавніх рішень США та Євросоюзу перевищила 15 млрд доларів, які запитують український уряд, на найближчі три місяці.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який Україна отримуватиме 5 млрд доларів щомісяця.

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