Україна отримала 773 мільйони доларів кредиту від Канади

До державного бюджету України надійшов 1 мільярд канадських доларів (773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою.

Це перші гроші, які Україна одержала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

Термін погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Кошти будуть направлені державному бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року Міжнародний Валютний Фонд ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частини Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти з використанням цього рахунку мають спрямовуватись на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів.