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Экономика
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Украина получила 773 миллиона долларов кредита от Канады

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Украина получила 773 миллиона долларов кредита от Канады

В государственный бюджет Украины поступил 1 миллиард канадских долларов (773 млн долларов США) кредита на льготных условиях от Канады.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что привлечение средств произошло в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой.

Это первые деньги, которые Украина получила через механизм административного счета Международного валютного фонда.

Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Средства будут направлены государственному бюджету для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

Напомним, что в апреле 2022 года Международный Валютный Фонд принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов.

Автор:
Светлана Манько