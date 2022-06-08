Всемирный банк прогнозирует резкое падение экономики в Украине и высокий уровень бедности

ВВП Украины на фоне войны сократится в этом году примерно на 45%, а рост экономики возобновится в 2023 году.

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Об этом говорится в обзоре Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".

В докладе отмечается, что война подорвала украинскую промышленность, привела к разрушению инфраструктуры и резкому сокращению населения.

При этом уровень бедности ниже предела 5,50 долларов (около 200 грн) в день вырастет примерно с 2 процентов до 20 процентов украинцев в 2022 году.

Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет очень слабым.

Всемирный банк также резко ухудшил свой прогноз по мировой экономике: глобальный рост может упасть до 2,1% в 2022 году и 1,5% в 2023 году. Это будет меньше, чем 5,7% роста в прошлом году и первоначальный прогноз в 4,1% на этот год.

В обзоре говорится, что война в Украине ухудшила последствия пандемии, и многим странам будет трудно избежать рецессии.

Для США Всемирный банк снизил прогноз роста до 2,5% в этом году по сравнению с ранним прогнозом в 3,7% и ростом экономики в 5,7% в 2021-м.

Для 19 европейских стран, использующих евровалюту, прогноз роста снижен до 2,5% в этом году с 5,4% в прошлом году и с 4,2%, которые ожидались в январе.

В Китае Всемирный банк ожидает, что рост замедлится до 4,3% с 8,1% в прошлом году.

Прогнозируется, что в этом году страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в совокупности вырастут на 3,4% по сравнению с 6,6% в 2021 году.

Экономика страны-агрессора России, по прогнозу Всемирного банка, в 2022 году сократится на 8,9%, что отражает резкое падение внутреннего потребления и сокращение экспорта. Удар по российской экономике также нанесли западные санкции, массовый уход с рынка иностранных компаний.

Во Всемирном банке отметили, что вторжение России в Украину серьезно нарушило мировую торговлю энергоносителями и зерном, нанесло удар по мировой экономике. В результате и без того высокие цены на сырьевые товары стали еще выше, что поставило под угрозу доступность продуктов в бедных странах.

Всемирный банк ожидает, что в этом году цены на нефть вырастут на 42%, а цены на неэнергетические товары вырастут почти на 18%.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's прогнозировало, что по итогам 2022 года показатель валового внутреннего продукта Украины снизится на 35%. Кроме того, Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины и изменило прогноз на негативный.

Отметим, что эксперты оценили ущерб украинской инфраструктуре от действий российских войск почти в $95 млрд.