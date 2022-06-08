Світовий банк прогнозує різке падіння економіки в Україні та високий рівень бідності

ВВП України на тлі війни скоротиться цього року приблизно на 45%, а зростання економіки відновиться у лише у 2023 році.

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Про це йдеться у огляді Світового банку "Перспективи світової економіки".

У доповіді наголошується, що війна підірвала українську промисловість, призвела до руйнування інфраструктури та різкого скорочення населення.

При цьому рівень бідності нижче за межу 5,50 доларів (близько 200 грн) на день зросте приблизно з 2% до 20% українців у 2022 році.

Очікується, що зростання економіки відновиться у 2023 році, але буде дуже слабким.

Світовий банк також різко погіршив свій прогноз щодо світової економіки: глобальне зростання може впасти до 2,1% у 2022 році та 1,5% у 2023 році. Це буде менше, ніж 5,7% зростання минулого року та початковий прогноз у 4,1% на цей рік.

В огляді йдеться про те, що війна в Україні погіршила наслідки пандемії, і багатьом країнам буде важко уникнути рецесії.

Для США Світовий банк знизив прогноз зростання до 2,5% цього року порівняно з раннім прогнозом у 3,7% та зростанням економіки у 5,7% у 2021-му.

Для 19 європейських країн, які використовують євровалюту, прогноз зростання знижений до 2,5% цього року з 5,4% минулого року та з 4,2%, які очікувалися у січні.

У Китаї Світовий банк очікує, що зростання уповільниться до 4,3% з 8,1% минулого року.

Прогнозується, що цього року країни з ринком, що формується, і країни, що розвиваються, в сукупності зростуть на 3,4% порівняно з 6,6% у 2021 році.

Економіка країни-агресора Росії, за прогнозом Світового банку, у 2022 році скоротиться на 8,9%, що відображає різке падіння внутрішнього споживання та скорочення експорту. Удару по російській економіці також завдали західні санкції, масовий відхід з ринку іноземних компаній.

У Світовому банку зазначили, що вторгнення Росії в Україну серйозно порушило світову торгівлю енергоносіями та зерном, завдало удару світовій економіці. В результаті і без того високі ціни на сировинні товари стали ще вищими, що поставило під загрозу доступність продуктів у бідних країнах.

Світовий банк очікує, що цього року ціни на нафту зростуть на 42%, а ціни на неенергетичні товари зростуть майже на 18%.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозувало, що за підсумками 2022 показник валового внутрішнього продукту України знизиться на 35%. Крім того, Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України та змінило прогноз на негативний.

Зазначимо, що експерти оцінили збитки українській інфраструктурі від дій російських військ майже в $95 млрд.