Україна втратила 35% ВВП через війну — Офіс Президента

Повномасштабне вторгнення РФ стало великим ударом для української економіки, станом на 1 травня війна забрала 35% українського ВВП. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, виступаючи на засіданні Комітету із закордонних справ та оборони парламенту Ірландії.

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Через бойові дії Україна фактично втратила понад 200 заводів, що лише погіршує ситуацію з економікою. Прямі збитки від цього вже перевищують 600 мільярдів доларів.

Крім того, багато українців, які раніше могли розвивати економіку країни, змушені їхати за кордон через війну.

"Нам зараз дуже важко. Через бойові дії країну залишили 5 мільйонів людей. Ще стільки ж усередині переміщених осіб. Десятки тисяч мирних жителів загинули внаслідок російського вторгнення", - додав Єрмак.

Зазначимо, що експерти оцінили збитки українській інфраструктурі від дій російських військ майже в $95 млрд.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозувало, що за підсумками 2022 року показник валового внутрішнього продукту України знизиться на 35%. Крім того, Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України та змінило прогноз на негативний.