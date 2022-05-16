Експерти оцінили збитки українській інфраструктурі від дій російських військ майже у $95 млрд.

Станом на 10 травня загальна сума прямого задокументованого збитку інфраструктури України від дій російських військ становить понад $94,3 млрд. або майже 2,8 трлн. гривень. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли майже на $2,4 млрд.

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Про це свідчить аналіз, який здійснюється у рамках проекту "Росія заплатить" командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки, Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

"У нових розрахунках найбільше зростання збитків склало збільшення кількості пошкоджених та зруйнованих житлових будинків у результаті бойових дій. За останніми оцінками аналітиків проекту, через війну зруйновано або пошкоджено 35,2 млн квадратних метрів житлового фонду на $31 млрд. Порівняно з попередніми розрахунками цей показник зріс майже на $1,3 млрд. Від руйнувань житлового фонду найбільше постраждали такі міста як Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне", - йдеться у повідомленні.

У поточні розрахунки додано оцінку KSE збитків від руйнувань та пошкоджень нафтобазу. Станом на 10 травня втрати від руйнувань 27 нафтобаз становлять $227 млн. Крім того, за останніми розрахунками в рамках проекту "Росія заплатить" загальна кількість зруйнованих чи пошкоджених навчальних закладів уже майже тисяча, а збитки сягають $1,3 млрд.

"Всього з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, 508 медустанов, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтобаз і 12 цивільних аеропортів. -за війни війни, за загальним оцінкам Мінекономіки та KSE, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проекті, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку) коливаються від $564 млрд до $600 млрд", - зазначають у KSE.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає конфіскацію майна у тих, хто підтримує військову спецоперацію Росії в Україні. Цей закон перешкоджатиме використанню економічних активів на шкоду національній безпеці України.

Також блокуватиме залучення грошей, які готують ґрунт для розпалювання та ведення агресивної війни, включаючи пропаганду. Також ініціатива необхідна для посилення оборони України та відшкодування завданих збитків.