Эксперты оценили ущерб украинской инфраструктуре от действий российских войск почти в $95 млрд

По состоянию на 10 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины от действий российских войск составляет более $94,3 млрд или почти 2,8 трлн гривен. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на $2,4 млрд.

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Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

"В новых расчетах наибольший рост ущерба составил увеличение количества поврежденных и разрушенных жилых домов в результате боевых действий. По последним оценкам аналитиков проекта, из-за войны разрушено или повреждено 35,2 млн квадратных метров жилого фонда на $31 млрд. По сравнению с предыдущими расчетами этот показатель вырос почти на $1,3 млрд. От разрушений жилищного фонда больше всего пострадали такие города как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное", — говорится в сообщении.

В текущие расчеты добавлена оценка KSE ущерба от разрушений и повреждений нефтебаза. По состоянию на 10 мая потери от разрушений 27 нефтебаз составляют $227 млн. Кроме того, по последним расчетам в рамках проекта "Россия заплатит" общее количество разрушенных или поврежденных учебных заведений уже почти тысяча, а ущерб достигает $1,3 млрд.

"Всего с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 208 предприятий, 508 медучреждений, 562 детсада, 295 мостов, 156 складов, 102 религиозных сооружения, 83 админздания, 27 нефтебаз и 12 гражданских аэропортов. Общие потери экономики Украины из-за войны войны, по общим оценкам Минэкономики и KSE, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку) колеблются от $564 млрд до $600 млрд", — отмечают в KSE.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, предполагающий конфискацию имущества у тех, кто поддерживает военную спецоперацию России на Украине. Данный закон будет препятствовать использованию экономических активов в ущерб национальной безопасности Украины.

Также будет блокировать привлечение денег, которые готовят почву для разжигания и ведения агрессивной войны, включая пропаганду. Также инициатива необходима для усиления обороны Украины и возмещения причиненного ущерба.