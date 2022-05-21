Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України та змінило прогноз на негативний

Зниження рейтингу зумовлене підвищеними ризиками для обслуговування державного боргу України внаслідок вторгнення Росії, а також більше прогнозованих Moody's тривалістю активних бойових дій. Всі ці фактори збільшують можливість реструктуризації боргу.

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Про це йдеться у звіті рейтингової агенції Moody's.

Хоча Україна отримує допомогу у вигляді значних обсягів міжнародної фінансової підтримки, що допомагає пом'якшити негайні ризики ліквідності, у середньостроковій перспективі це призведе до значного зростання державного боргу.

Занепокоєння щодо можливості у майбутньому обслуговувати такий борг може завадити подальшому доступу України до фінансування для обслуговування комерційного боргу. Тому Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України з Caa2 до рівня Caa3 та змінило прогноз на негативний.

Негативний прогноз свідчить про те, що існує високий рівень невизначеності щодо подальших наслідків повномасштабної війни, у тому числі кредитних.

Продовження війни збереже потреби у фінансуванні на дуже високому рівні протягом тривалого періоду, а згодом призведе до подальшого зростання боргового тягаря.

Агентство припускає, що рівень виплат інвесторам у разі неспроможності обслуговувати борг повною мірою може бути меншим за 65-80%, властивих кредитному рейтингу Caa3.

Нагадаємо, що ЄС завершив перерахування України кредиту на 1,2 млрд євро.