Канада надасть Україні кредит на $150 мільйонів

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про додаткову фінансову допомогу для України. Йдеться про кредит у розмірі 200 мільйонів канадських доларів (близько $150 мільйонів).

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Про це йдеться у заяві на сайті уряду Канади.

"Канада надасть українському уряду 200 млн доларів через Міжнародний валютний фонд, щоб підтримати його негайну потребу у ліквідності", - йдеться у повідомленні.

Канада також інвестує понад 150 млн доларів (близько $115 млн) у кілька проектів з підтримки миру та безпеки, а також надання гуманітарної допомоги в Україні.

"Йдеться, зокрема, про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна", - зазначив Джастін Трюдо.

Крім того, захисту, 15 млн. буде спрямовано на зусилля з розмінування та 9.7 млн. - на сприяння притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини.

Також Канада підтримує рішення ЄС щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

"Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну, яка хоробро відстоює свою територіальну цілісність та суверенітет", - наголосив Трюдо.

Загалом з початку російського вторгнення Канада надала Україні 1,6 млрд. дол. кредитів та 1,3 млрд дол. прямої допомоги, зокрема 320 млн. дол. гуманітарної підтримки.

Відвідаємо, Сенат Канади ухвалив бюджет прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, що включає право конфіскувати та продавати активи фіз- та юросіб, причетних до вторгнення Росії до України.