Канада предоставит Украине кредит на $150 миллионов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о дополнительной финансовой помощи для Украины. Речь идет о кредите в размере 200 миллионов канадских долларов (около $150 миллионов).

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Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

"Канада предоставит украинскому правительству 200 млн долларов через Международный валютный фонд, чтобы поддержать его немедленную потребность в ликвидности", — говорится в сообщении.

Канада также инвестирует более 150 млн долларов (около $115 млн) в несколько проектов по поддержанию мира и безопасности, а также предоставление гуманитарной помощи в Украине.

"Речь идет в том числе о сельскохозяйственных решениях, например, емкости для хранения зерна", — отметил Джастин Трюдо.

Кроме того, защиты, 15 млн будет направлено на усилия по разминированию и 9.7 млн - на содействие привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека.

Также Канада поддерживает решение ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

"Мы решительно настроены продолжать поддерживать Украину, которая храбро отстаивает свою территориальную целостность и суверенитет", — подчеркнул Трюдо.

В целом с начала российского вторжения Канада предоставила Украине 1,6 млрд дол. кредитов и 1,3 млрд дол. прямой помощи, в том числе 320 млн. дол. гуманитарной поддержки.

Отсетим, Сенат Канады принял бюджет премьер-министра Джастина Трюдо, включающий право конфисковать и продавать активы физ- и юрлиц, причастных к вторжению России в Украины.