Украина взяла еще почти €450 млн кредита на зарплаты чиновникам и учителям

Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 446,8 миллиона евро.

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В частности, 424,6 миллиона евро из этой суммы, как сообщает украинское Министерство финансов, взято под гарантии Великобритании.

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить должное финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", - прокомментировал министр Сергей Марченко.

Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и на региональном уровне.

Напомним, что в мае Украина получила 504 миллиона евро из Целевого фонда доноров Всемирного банка, однако это были не кредитные, а грантовые средства. Ранее, в апреле, она договорилась о гранте из этого фонта в 88,5 миллиона евро.

Отметим, что накануне Украина получила от США грант в 1,3 миллиарда долларов в рамках пакета финансирования госбюджета на 7,5 миллиарда долларов.

В свою очередь, недавно страны Европейского союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 миллиардов евро на бюджетные нужды.

27 июня Минфин сообщил, что Украина получила дополнительные 65 миллиардов иен (около 500 миллионов долларов) льготного кредита от Японии. При этом изначально речь шла о выделении Украине лишь 100 миллионов долларов – таким образом, объем кредита был увеличен в шесть раз.

28 июня правительство Канады объявило, что предоставит украинскому правительству дополнительно 200 миллионов долларов через Международный валютный фонд, "чтобы поддержать его срочную потребность в ликвидности". Ранее, середине месяца, украинский Минфин сообщил, что в государственный бюджет поступил от Канады 1 миллиард канадских долларов (773 миллиона долларов США) кредита, предоставленного на льготных условиях.

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