Україна отримала чергову частину гранту Світового банку на 504 млн євро

Україна отримала від Цільового фонду Світового банку чергову частину гранту на 504 млн. євро. Про це йдеться у повідомленні Кабінету Міністрів.

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"Сьогодні в Україну надійшла ще одна частина грантових коштів у розмірі 504 млн. євро. Кошти були надані з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, у рамках цього траншу до держбюджету надійшли грантові кошти від США (500 млн доларів) та Великобританії (24 млн фунтів стерлінгів).

Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров'я, підтримки внутрішньопереміщених осіб.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" можуть виділити Україні 18,4 млрд доларів у вигляді трансфертів та кредитів для забезпечення її невідкладних фінансових потреб.

Сенат США 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги на суму 40 млрд дол. Щоб відповідний документ набув чинності, його має підписати президент США Джо Байден.