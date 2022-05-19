Украина получила очередную часть гранта Всемирного банка на 504 млн евро

Украина получила от Целевого фонда Всемирного банка очередную часть гранта на 504 млн евро. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

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"Сегодня в Украину поступила еще одна часть грантовых средств в размере 504 млн евро. Средства были предоставлены из Целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины", — говорится в сообщении.

Согласно ему, в рамках данного транша в госбюджет поступили грантовые средства от США (500 млн долларов) и Великобритании (24 млн фунтов стерлингов).

Эти средства будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.

Напомним, страны “Большой семерки” могут выделить Украине 18,4 млрд долларов в виде трансфертов и кредитов для обеспечения ее неотложных финансовых потребностей.

Сенат США 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи на сумму 40 млрд дол. Чтобы соответствующий документ вступил в силу, его должен подписать президент США Джо Байден.