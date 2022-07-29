Украина хочет занять у Канады еще $350 млн

Кабинет министров внес изменения в основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2022 году, согласно которым сумма льготного кредита от Канады может быть увеличена на 450 миллионов канадских долларов, что эквивалентно сейчас 351 миллиону долларов США.

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Как указывают в Министерстве финансов, которое и инициировало изменения, общая сумма кредита после этого составит 1,45 миллиарда канадских долларов (эквивалент 1,131 миллиарда долларов американских).

Отмечено, что эти средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей.

Напомним, что 17 июня в госбюджет Украины поступил 1 миллиард канадских долларов (773 миллиарда долларов США) кредита на льготных условиях. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного валютного фонда.

Срок погашения этого кредита составляет 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых. Для дополнительных траншей кредита сохранены указанные условия.

28 июня правительство Канады объявило о дополнительном кредите для Украины через МВФ в размере 200 миллионов канадских долларов, чтобы помочь ей удовлетворить свои срочные потребности в ликвидности.

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