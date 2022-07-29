Україна хоче запозичити в Канади ще $350 млн

Кабінет міністрів вніс зміни до основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році, згідно яких сума пільгового кредиту від Канади може бути збільшена на 450 мільйонів канадських доларів, що еквівалентно зараз 351 мільйону доларів США.

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Як вказують у Міністерстві фінансів, яке й ініціювало зміни, загальна сума кредиту після цього становитиме 1,45 мільярда канадських доларів (еквівалент 1,131 мільярда доларів американських).

Зазначено, що ці кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.

Нагадаємо, що 17 червня до держбюджету України надійшов 1 мільярд канадських доларів (773 мільярди доларів США) кредиту на пільгових умовах. Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

Строк погашення цього кредиту становить 10 років, процентна ставка – 1,69% річних. Для додаткових траншів кредиту збережені зазначені умови.

Натомість 28 червня уряд Канади оголосив про додатковий кредит для України через МВФ у розмірі 200 мільйонів канадських доларів, аби допомогти їй задовольнити свої термінові потреби в ліквідності.

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