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Україна запозичила у Італії €200 млн на зарплати вчителям
Україна домовилася з урядом Італії про анонсоване безвідсоткове запозичення 200 мільйонів євро. Відповідний кредитний договір 5 серпня підписав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. Я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні видатки. Я вдячний за вагому підтримку України у важкий для нас період, це вчергове демонструє міцну дружбу та надійне партнерство між нашими країнами", – підкреслив чиновник.
Кредит надається на пільгових умовах — на 15 років з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком 7,5 років та за нульовою процентною ставкою.
"Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для покриття видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - повідомили в Мінфіні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що наприкінці червня Україна отримала кредит у рамках проекту Світового банку на загальну суму 446,8 мільйона євро, з яких 424,6 мільйона євро взято під гарантії Великої Британії. Ці гроші теж підуть на зарплати вчителів, а також працівників державних органів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com