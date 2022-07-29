Росіяни доклали зусиль для відставки італійського прем'єра Драгі, -ЗМІ

Представник ультраправої італійської партії "Ліга" обговорював з посольством РФ можливість виходу з урядової коаліції і її розвал для відставки прем'єр-міністра Маріо Драгі.

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Про це пише італійське видання La Stampa.

За даними видання, наприкінці травня, за два місяці до відставки уряду прем'єр-міністра Маріо Драгі, відбулася зустріч Антоніо Капуано, консультанта ексміністра внутрішніх справ Італії, лідера правопопулістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні, з Олегом Костюковим , співробітником російського посольства в Італії.

Посилаючись на дані спецслужб Італії, La Stampa стверджує, що головною темою обговорення Капуано і Костюкова став саме розвал урядової коаліції, в яку входила "Ліга".

Це сталося саме тоді, коли "Ліга" і "Рух п'яти зірок" відкрито виступили проти надання Україні військової допомоги.

За даними розвідки, з факту цих контактів випливає можлива зацікавленість лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна в дестабілізації італійського політикуму.

Сальвіні прокоментував чутки про зустріч Костюкова з Капуано і підтвердив їх. Але назвав "фейковими новинами" припущення, що саме росія могла викликати розпад урядової коаліції в Італії.

Нагадаємо, що ще 14 липня Драгі подав у відставку після того, як основна з партій коаліції, "Рух п'яти зірок", відмовилася підтримати уряд під час голосування про недовіру парламенту.

Однак президент Італії Серджо Маттарелла тоді відхилив його заяву про відставку і попросив його виступити в парламенті, сподіваючись, що він знайде консенсус, щоб запобігти достроковим виборам під час міжнародної нестабільності та економічної кризи.

20 липня Драгі отримав вотум довіри у верхній палаті парламенту - Сенаті, проте три основні партії коаліції - "Ліга", "Вперед, Італія" та "Рух п'яти зірок" відмовилися брати участь у голосуванні. У результаті Драгі знову подав у відставку, заявивши, що не бачить свого уряду без підтримки останньої політсили.

Президент Італії Серджо Маттарелла 21 липня після заслуховування голів Палати депутатів та Сенату підписав указ про розпуск обох палат парламенту.