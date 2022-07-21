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Президент Італії прийняв відставку прем'єр-міністра Драгі
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вдруге подав прохання про відставку. Президент Італії Серхіо Маттареллу прийняв відставку прем'єра.
Про це повідомляє Reuters.
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідав президента Серхіо Маттареллу в четвер і, як очікується, піде у відставку після того, як три коаліційні партії відмовилися від підтримки його уряду.
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Уряд Італії розвалився в середу, 20 липня, коли три партії відмовилися голосувати за вотум довіри Драгі, який він скликав, щоб спробувати покласти край розбіжностям і відновити альянс.
"У світлі голосування, проведеного Сенатом минулої ночі... я їду до президента республіки, щоб повідомити йому про свої наміри скласти повноваження", — сказав Драгі в нижній палаті парламенту.
Політична криза поклала кінець стабільності в Італії, протягом яких колишній керівник центрального банку Драгі допоміг сформувати жорстку відповідь Європи на вторгнення Росії в Україну та зміцнив позиції країни на фінансових ринках.
Італійські облігації та акції різко впали в четвер у той момент, коли ринки готувалися до першого підвищення процентної ставки Європейським центральним банком з 2011 року.
Нагадаємо, 14 липня Драгі подав у відставку після того, як одна з партій його широкої коаліції, Рух 5 зірок, відмовилася підтримати уряд під час голосування про недовіру парламенту.
Однак, президент Серхіо Маттарелла відхилив його заяву про відставку та попросив його виступити в парламенті цього тижня, сподіваючись, що він знайде консенсус, щоб запобігти достроковим виборам у час міжнародної нестабільності та економічної напруги.
Драгі в середу, 20 липня, отримав вотум довіри у верхній палаті Сенату, але три основні партії коаліції відмовилися брати участь у голосуванні.