Маріо Драгі йде у відставку з посади прем'єр-міністра Італії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі 14 липня заявив, що йде у відставку. Як повідомляє ANSA, Драгі оголосив про це рішення під час виступу в Раді міністрів.

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У промові він сказав, що можливості виконувати програму уряду більше немає.

"У своїй інавгураційній промові в парламенті я завжди говорив, що ця виконавча влада піде вперед лише в тому випадку, якщо буде ясна перспектива виконання урядової програми, довіра до якої проголосували політичні сили. Ця компактність була фундаментальною для вирішення проблеми викликів останніх місяців. Цих умов більше немає", - сказав прем'єр.

Приводом для відставки стала відмова Руху "5 зірок" - однієї з партій правлячої коаліції, яка донедавна складала її основу - взяти участь у голосуванні про довіру уряду у верхній палаті парламенту Італії (Сенате), чим вони формально позначили свій вихід із парламентської більшості.

Раніше Драгі заявляв, що не бачить свого уряду без участі Руху "5 зірок", зазначивши, що утримувати коаліцію на основі ультиматумів немає сенсу.

Нагадаємо, 14 липня вранці прем'єр-міністр Естонії та голова Партії реформ Кая Каллас офіційно поінформувала уряд про рішення піти у відставку за власною ініціативою. Разом із прем'єр-міністром у відставку піде весь уряд.