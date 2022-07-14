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Прем'єр Естонії Кая Каллас офіційно оголосила про відставку та розпуск уряду
14 липня вранці прем'єр-міністр Естонії та голова Партії реформ Кая Каллас офіційно поінформувала уряд про рішення піти у відставку з власної ініціативи. Разом із прем'єр-міністром у відставку піде весь уряд.
Про це повідомляють естонські ЗМІ.
Прем'єр-міністр за традицією інформує про рішення піти у відставку президента та парламент.
При цьому Кая Каллас запропонувала скликати у п'ятницю позачергове засідання парламенту, на якому вона запросить мандат для нової урядової коаліції та представить нову коаліційну угоду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З огляду на домовленість Партії реформ, Isamaa та Соціал-демократичної партії створити нову коаліцію, президент Естонії Алар Каріс запропонував Каї Каллас сформувати новий уряд.
Зазначимо, що за конституцією Естонії, кандидата в прем'єр-міністри призначає глава держави, а парламент наділяє його повноваженнями формувати уряд. Потім глава держави призначає на посаду урядовців, після чого міністри складають присягу перед парламентом.
Нагадаємо, Кая Каллас іде у відставку через формування нової правлячої коаліції.