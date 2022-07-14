Премьер Эстонии Кая Каллас официально объявила об отставке и роспуске правительства

14 июля утром премьер-министр Эстонии и председатель Партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство.

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Об этом сообщают эстонские СМИ.

Премьер-министр по традиции информирует о решении уйти в отставку президента и парламент.

При этом Кая Каллас предложила созвать в пятницу внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции и представит новое коалиционное соглашение.

Учитывая договоренность Партии реформ, Isamaa и Социал-демократической партии создать новую коалицию, президент Эстонии Алар Карис предложил Кае Каллас сформировать новое правительство.

Отметим, по конституции Эстонии, кандидата в премьер-министры назначает глава государства, а парламент наделяет его полномочиями формировать правительство. Затем глава государства назначает на должность членов правительства, после чего министры приносят присягу перед парламентом.

Напомним, Кая Каллас уходит в отставку из-за формирования новой правящей коалиции.