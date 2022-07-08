Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку. Как сообщает издание Delfi, данное решение связано с формированием новой правящей коалиции.

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Сообщается, что ее отставка была условием вхождения партии Isamaa в коалицию. Хотя сама Каллас, которая возглавляет Партию реформ, отрицает это.

"Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", - отметила она и добавила, что для этого необходимо созвать Рийгикогу.

Каллас сказала, что они хотят как можно скорее сформировать новое правительство, но созыв Рийгикогу может оказаться затруднительным, поскольку уже начались летние каникулы.

Также сообщается, что новая коалиция значительно повысит чувство экономической безопасности людей и способность семей справляться с трудностями. Пособия на детей вырастут до 80 евро, пособие для многодетных семей - до 600 евро, а необлагаемая налогом минимальная зарплата повысится до 654 евро.

Напомним, Борис Джонсон в четверг, 7 июля, объявил о решении уйти с должностей премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Однако он будет исполнять обязанности премьера, пока партия не выберет нового главу, который автоматически возглавит правительство.