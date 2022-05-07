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Эстония хочет помочь Украине отстроить Житомирскую область

Эстония хочет помочь Украине отстроить Житомирскую область

Власти Эстонии планируют активно участвовать в восстановлении Житомирской области, пострадавшей от российской агрессии. Сейчас страна контактирует с представителями Украины, в том числе властями региона, для получения информации о потребностях.

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Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс на совместном брифинге глав дипломатий стран Балтии и Украины в Киеве.

"Что касается нашей поддержки в вопросе восстановления, нам важно было ответить на этот запрос президента Зеленского. Он предложил сосредоточиться на каких-то отдельных регионах. Эстония получила запрос от Житомирской области, и соответствующим образом мы будем сосредоточивать наше внимание", — резюмировала Лийметс.

Она отметила, что, возможно, ресурсов Эстонии не хватит для восстановления Житомирщины, поэтому страна намерена привлечь финансовых партнеров и другие страны для того, чтобы совместно приобщиться к восстановлению домов, детских садов и т.д.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна готова отстроить роддом в Мариуполе, который разрушила российская армия. В свою очередь власти Италии сообщили о своих намерениях активно участвовать в восстановлении Мариупольского драмтеатра.

Автор:
Вита Молодан