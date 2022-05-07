Естонія хоче допомогти Україні відбудувати Житомирщину

Влада Естонії планує активно брати участь у відбудові Житомирської області, яка постраждала від російської агресії. Зараз країна контактує з представниками України, в том числі влади регіону, для отримання інформації про потреби.

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Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс на спільному брифінгу глав дипломатій країн Балтії і України в Києві.

"Що стосується нашої підтримки у питанні відбудови, для нас важливо було відповісти на цей запит президента Зеленського. Він запропонував зосередитися на якихось окремих регіонах. Естонія отримала запит від Житомирської області, і відповідним чином ми будемо зосереджувати нашу увагу", — резюмувала Лійметс.

Вона зазначила, що, можливо ресурсів Естонії не вистачить для відбудови Житомирщини, тому країна має намір залучити фінансових партнерів та інші країни для того, щоб спільно долучитися до відновлення будинків, дитячих садків і т.д.

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, який зруйнувала російська армія. У свою чергу влада Італії повідомила про свої наміри брати активну участь у відновленні Маріупольського драмтеатру