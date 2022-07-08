Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас йде у відставку

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас іде у відставку. Як повідомляє видання Delfi, це рішення пов'язане з формуванням нової правлячої коаліції.

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Повідомляється, що її відставка була умовою входження партії Isamaa до коаліції. Хоча сама Каллас, яка очолює Партію реформ, заперечує це.

"Я сама внесла цю пропозицію, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення", - зазначила вона і додала, що для цього необхідно скликати Рійгікогу.

Каллас сказала, що вони хочуть якнайшвидше сформувати новий уряд, але скликання Рійгікогу може виявитися скрутним, оскільки вже почалися літні канікули.

Також повідомляється, що нова коаліція значно підвищить почуття економічної безпеки людей і здатність сімей справлятися з труднощами. Допомога на дітей зросте до 80 євро, допомога для багатодітних сімей - до 600 євро, а неоподатковувана мінімальна зарплата підвищиться до 654 євро.

Нагадаємо, Борис Джонсон у четвер, 7 липня, оголосив про рішення піти з посад прем'єр-міністра Великобританії та лідера Консервативної партії. Однак він виконуватиме обов'язки прем'єра, доки партія не обере нового главу, який автоматично очолить уряд.