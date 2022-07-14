Марио Драги уходит в отставку с поста премьер-министра Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги 14 июля заявил, что уходит в отставку. Как сообщает ANSA, Драги объявил о данном решении во время выступления в Совете министров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В своей речи он сказал, что возможности выполнять программу правительства больше нет.

"В своей инаугурационной речи в парламенте я всегда говорил, что эта исполнительная власть пойдет вперед только в том случае, если будет ясная перспектива выполнения правительственной программы, доверие к которой проголосовали политические силы. Эта компактность была фундаментальной для решения проблемы вызовы последних месяцев. Этих условий больше нет", - сказал премьер.

Поводом для отставки стал отказ Движения "5 звезд" - одной из партий правящей коалиции, до недавнего времени составлявшей ее основу - принять участие в голосовании о доверии правительству в верхней палате парламента Италии (Сенате), чем они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.

Ранее Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения "5 звезд", отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов нет смысла.

Напомним, 14 июля утром премьер-министр Эстонии и председатель Партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство.