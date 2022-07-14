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Президент Італії не прийняв відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі
Президент Італії Серджіо Маттарелла не прийняв відставки прем'єр-міністра Маріо Драгі. Незадовго до цього італійський прем'єр заявив про намір залишити посаду.
Про це йдеться у Twitter італійського президента.
Повідомляється, що 14 липня Маттарелла зустрівся з Драгі у Квірінальському палаці.
"Президент не прийняв відставку і запропонував прем'єру з'явитися до парламенту і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла за підсумками засідання сенату, що відбулося сьогодні", - йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Таким чином, у парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі 14 липня заявив, що йде у відставку.
Приводом для відставки стала відмова Руху "5 зірок" - однієї з партій правлячої коаліції, яка донедавна складала її основу - взяти участь у голосуванні про довіру уряду у верхній палаті парламенту Італії (Сенате), чим вони формально позначили свій вихід із парламентської більшості.