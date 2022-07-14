Президент Италии не принял отставку премьер-министра Марио Драги

Президент Италии Серджио Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Незадолго до этого итальянский премьер заявил о намерении покинуть пост.

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Об этом говорится в Twitter итальянского президента.

Сообщается, что 14 июля Маттарелла встретился с Драги в Квиринальском дворце.

"Президент не принял отставку и предложил премьеру явиться в парламент и выступить, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания сената", - говорится в сообщении.

Таким образом, в парламенте Италии должно пройти отдельное голосование, которое покажет, располагает ли нынешнее правительство поддержкой большинства.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги 14 июля заявил, что уходит в отставку.

Поводом для отставки стал отказ Движения "5 звезд" - одной из партий правящей коалиции, до недавнего времени составлявшей ее основу - принять участие в голосовании о доверии правительству в верхней палате парламента Италии (Сенате), чем они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.